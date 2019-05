Søren Pape: Vigtigt for Danmark med konservativt mandat

- Jeg har stemt konservativt. Men jeg synes ikke, at en formand skal fremhæve nogen kandidat frem for andre. Og det er jo et spidskandidatvalg, og jeg er ikke i tvivl om, at Pernille (Pernille Weiss, spidskandidat for De Konservative, red.) vil gøre en fantastisk figur i parlamentet.

- Og det er vigtigt for Danmarks skyld, at man sidder med i den største politiske gruppe i parlamentet. Bare se på Bendt Bendtsen store arbejde gennem de seneste 10 år, siger partiformand Søren Pape Poulsen.

I meningsmålingerne har De Konservative været på vippen til ikke at genvinde sit ene mandat og dermed ryge helt ud af EU-Parlamentet.

De Konservative har ellers været repræsenteret i Bruxelles siden det første direkte valg i 1979. Ved det seneste valg i 2014 fik De Konservative 9,1 procent af stemmerne.

Det var markant over, hvad partiet lå til i meningsmålingerne til Folketingsvalget på daværende tidspunkt.

Spidskandidaten var i 2014 den tidligere partiformand og mangeårige minister Bendt Bendtsen, som fik 176.786 personlige stemmer. Bendtsen har dog besluttet at indstille den politiske karriere og genopstiller ikke.

Denne gang har De Konservatives spidskandidat, Pernille Weiss, ikke haft samme gennemslagskraft for partiet.

Pernille Weiss fik en uheldig start på valgkampen, da hun i et interview med Berlingske talte for, at EU skulle tage imod flere migranter fra Afrika.

- Vi er allerstærkest, når vi tillader, at vi er forskellige. Derfor er jeg heller ikke bange for migration og 10 millioner ekstra borgere fra et andet sted i verden, sagde Pernille Weiss.

Det fik efterfølgende partiformand Søren Pape Poulsen (K) til at undsige sin spidskandidat:- Jeg vil gerne mane enhver tvivl til jorden: Det er IKKE konservativ politik, at der skal 10 millioner afrikanere til Europa.

Og det er fortsat ikke konservativ politik, slår Søren Pape fast.

- Pernille var ærgerlig over det, og den pointe ville hun gerne have foldet noget mere ud. Så jeg håber, at danskerne vil tænke på, hvad der er vigtigt for Danmark. Og det er, at vi har et medlem af den største gruppe i parlamentet.

- Vi skal have nogle stærke ydre grænser, så vi kan kontrollere, hvem der kommer hertil. Og så skal vi sikre virksomhederne deres arbejdskraft. Det går på to ben, siger Søren Pape Poulsen.