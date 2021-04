Søren Pape: Khader bør ikke skræmme kritikere

Partiformand Søren Pape Poulsen (K) har haft en "dialog" med retsordfører Naser Khader (K), som beskyldes for at skræmme kritikere ved at kontakte deres arbejdsplads.

Pape understreger, at folketingsmedlemmer ikke bør skræmme kritikere.

- Det kan der kun være en holdning til. Alle har ret til at ytre sig frit, uanset hvem de arbejder for. Og arbejdsgivere skal naturligvis ikke kontaktes, selv om vi er uenige med en person, der tilfældigvis arbejder der.

- Det har jeg været i dialog med Naser om. Naser er nu sygemeldt, og det bør alle respektere. Uanset hvad, der fik bægeret til at flyde over, skriver Pape.

Partiformanden skriver videre, at stressmeldingen har været undervejs i årevis.

- Naser har været presset i årevis. Af trusler på livet. Af ikke at kunne bevæge sig frit. Af kritik som den nu optræder i det politiske Danmark. Nogle gange fair, mange gange ekstremt og helt uacceptabelt, skriver Pape.

Khader har i mange år måttet leve med politibeskyttelse døgnet rundt som følge af trusler mod sin person. Han er kendt som en hårdtslående debattør og markant værdiordfører, som deler vandene.

En række personer stod søndag frem i Berlingske og fortalte, hvordan de i flere år har oplevet, at Khader har truet med at klage til deres arbejdsplads og chef, hvis de udtalte sig kritisk om ham.

Dele af kritikken har tidligere været fremme.

Khaders suppleant, Mads Andersen, er indkaldt for at varetage hans arbejdsopgaver.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen. Han meddeler via sin rådgiver, at han ikke har yderligere at tilføje til det, han har tweetet.

Folketingsmedlemmer kan lade sig sygemelde uden at opgive baggrunden herfor. Det vides ikke, hvor længe sygemeldingen står på.