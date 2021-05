Søren Brostrøm har fået første stik med covid-19-vaccine

I takt med at vaccinationsindsatsen fortsætter, har Sundhedsstyrelsens direktør fået sin første vaccination.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har fået sit første stik med en vaccine mod covid-19.

Det skriver han på det sociale medie Twitter.

- Så blev det min tur til at få første stik! Jeg anbefaler alle at blive vaccineret mod covid-19:

- Vaccination forebygger smitte, sygdom og død. Jo flere vaccinerede, jo bedre kontrol med epidemien, skriver Søren Brostrøm.

Fra at være en relativt ukendt embedsmand er Søren Brostrøm blevet landskendt, i forbindelse med at coronapandemien også ramte Danmark.

Han har fra starten været aktiv for at oplyse om styrelsens beslutning og indsats mod pandemien samt beslutningerne om ikke at bruge vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.