Søren Brostrøm får toppost i WHO

Søren Brostrøm er efterhånden blevet et velkendt navn blandt danskerne, siden coronaens frembrud tidligere på året.

Nu får han en ny post, samtidig med at han fortsætter som direktør for Sundhedsstyrelsen.

Han bliver nemlig en del af Verdenssundhedsorganisationens, WHO, globale bestyrelse.

Det skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Søren fortsætter som direktør i SSTSundhed (Sundhedsstyrelsen red.) og vil nu også bruge sine sundhedsfaglige kompetencer, når der skal drøftes global sundhed. Stort tillykke til WHO, Brostrøm og Danmark, skriver Heunicke.

Søren Brostrøm blev i september indstillet som kandidat til WHO's globale bestyrelse.

De seneste tre år har han repræsenteret Danmark i WHO's regionale bestyrelse for Europa. Det seneste år har været som formand.

Søren Brostrøm indtræder i bestyrelsen fra maj 2021 og tre år frem. Formelt set skal valget dog endeligt godkendes af WHO's generalforsamling til foråret.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Jeg vil arbejde for, at Danmark kommer til at spille en endnu større rolle på de globale sundhedsdagsordner. Vi skal styrke det i forvejen gode samarbejde mellem Danmark og WHO, hvor vi også historisk har været en vigtig bidragsyder til WHO.

- Vi har fået rigtig god hjælp fra WHO's europakontor i forhold til vores udfordringer med at genskabe tilliden til børnevaccinationsprogrammet.

- Vi kan også trække på WHO's ressourcer i forhold til blandt andet forebyggelse og sundhedsberedskab, siger Brostrøm i pressemeddelelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen havde Danmark sidst en plads i den globale bestyrelse fra 2006 til 2009.