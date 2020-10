Sønderjyske Motorvej er genåbnet efter ulykke

Efter en ulykke på Sønderjyske Motorvej blev der fredag aften ved afkørslen til Rødekro spærret for trafik i nordgående retning.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær natten til lørdag.

Ulykken skete omkring klokken 20.44. Her kørte to personbiler ind i hinanden, hvorefter endnu en personbil og en varebil blev involveret i ulykken, da de forsøgte at undgå vragdele på vejbanen.

- De to første biler kører i samme retning. Det ligner, at den forreste nok har kørt langsommere end den bagved, siger Nikolaj Hølmkjær.

Han fortæller, at i alt fire personer blev sendt til skadestuen. En af dem blev fløjet med helikopter til Odense Hospital efter at have siddet fastklemt.

Vagtchef Nikolaj Hølmkjær oplyser, at ingen af de involverede er kommet kritisk til skade.

Spærringen blev sat i værk mellem afkørsel 72 og 70, og samtidig kunne der i sydlig retning kun bruges et enkelt spor. Det skyldtes oprydningen efter ulykken.

Motorvejen blev genåbnet klokken 22.19.