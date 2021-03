Sønderjyder kan nu stille sig i kø til en restvaccine

Kan man komme frem til et af to sønderjyske sygehuse på 30 minutter, kan man skrives op til en restvaccine.

Hvis man bor i nærheden af et vaccinationscenter i Sønderjylland eller Sydvestjylland, kan man fra onsdag melde sig til at stå til rådighed for at modtage overskydende vacciner.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Det er Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, der åbner for, at borgere, der kan møde op inden for 30 minutter, kan få vacciner, som er i overskud.

De tilmeldte vil først blive prioriteret efter, om de har modtaget en invitation til at blive vaccineret. Dernæst efter alder.

Ifølge koncerndirektør Kurt Espersen er tiltaget et led i regionens forsøg på at undgå vaccinespild.

- For at minimere spildet har vi brug for, at der er borgere, der kan stå til rådighed, og som med kort varsel kan indfinde sig på vores vaccinationssteder for at modtage overskydende vacciner, siger han i pressemeddelelsen.

Hvis man gerne vil på ventelisten til en restvaccine, kan man skrive sig op på Region Syddanmarks hjemmeside. Det kan man frem til klokken 14.00 hver dag.

Tilmeldingen gælder kun i en dag, og man skal derfor tilmelde sig hver dag, hvor man står til rådighed for vaccinen.

Ordningen er indrettet på sådan vis, da vaccinationscentrene ellers risikerer at foretage en lang række forgæves opkald, inden de finder en person, der kan nå frem til tiden.

Region Midtjylland indførte i sidste uge også en venteliste til restvaccinerne.

Det startede i Hospitalsenheden Vest, hvor man fra tirsdag 9. marts kunne komme på en daglig venteliste. Også her skulle man kunne møde op med kort frist på et af områdets vaccinationssteder i enten Herning, Holstebro, Lemvig, Struer, Ringkøbing eller Ikast.

I dag tilbyder alle vaccinesteder i Region Midtjylland, at man hver dag kan skrive sig på venteliste til en restvaccine.

Region Syddanmark er i øjeblikket ved at undersøge, om man kan indføre restvaccineordningen på resten af regionens vaccinationssteder.