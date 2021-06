Sønderjyder glæder sig over endelig at kunne fejre genforening

På Dybbøl Banke i Sønderborg er de fremmødte glade for dronningens besøg.

Det har været længe ventet, siger 83-årige Jens Nielsen.

Han er fra Nordals, og hans forældre var i 56 år tyske. Derfor har han på helt nært hold fået fortalt, hvor stor en betydning Genforeningen har haft for folk i landsdelen.

- Det er godt, det bliver markeret ved at mindes 1920 og Genforeningen. Mine forældre var selv tyske i 56 år.

- De var meget glade for, at de skulle tilbage til Danmark. De var faktisk på Fyn omkring folkeafstemningen i 1920, men skyndte sig tilbage til Als, for de skulle stemme sig hjem til Danmark, siger han.

Jens Nielsen taler ikke selv så godt tysk. Men hans afdøde kone talte flydende tysk, og ifølge ham er det også en stor del af det samfund, der eksisterer i grænselandet.

Danskere og tyskere lever tæt sammen og er forbundet i dag i kultur og sprog.

Også 57-årige Henrik Dahl er mødt frem på Dybbøl Banke søndag.

- Det er vigtigt at huske historien. For det er en vigtig del af danmarkshistorien, som vi ikke skal glemme.

- Og vi har jo et godt forhold til Tyskland i dag, som er blevet skabt med tiden, siger han.

Dronningen skulle have besøgt Sønderjylland sidste sommer, men på grund af corona blev det udsat til i år. Samtidig er besøget skåret ned fra fire dage til én dag.

Fra Dybbøl Mølle og ned over Christian X's bro mod Sønderborg Slot vajer masser af dannebrogsflag i vinden søndag.

Også mange af de fremmødte har dannebrogsflag i hænderne.

Netop dannebrog har en helt særlig betydning i Sønderjylland.

I tiden under det tyske styre fra 1864-1920 var det nemlig forbudt at flage med Dannebrog, som til gengæld blev flittigt brugt i hjemmene. Man kunne sågar blive straffet for at flage udendørs med Dannebrog.

Det er også en af grundene til, at flagning med Dannebrog efter Genforeningen har været udbredt i Sønderjylland.

Det var to folkeafstemninger i februar og marts 1920 i kølvandet på Første Verdenskrig, der afgjorde, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle gå.

75 procent stemte i Nordslesvig, Sønderjylland, for, at området skulle være dansk. I Sydslesvig og Flensborg stemte 80 procent for, at området skulle forblive en del af Tyskland.

Den 15. juni 1920 fik Danmark overdraget Sønderjylland af de allierede.

Dagen fastsattes senere som den officielle genforeningsdag.

Uden Genforeningen ville byer som Haderslev, Aabenraa og Sønderborg i dag have været tyske. Det er netop de byer, dronningen søndag besøger.