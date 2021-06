Sønderjyder fik endelig genforeningsfest

- Vi skulle have været forsamlet her den 10. juli sidste år. Men i 2020 måtte vi alle indrette os på, at så meget ikke kunne lade sig gøre.

- Markeringen af Genforeningen var et af det års højdepunkter, jeg havde set allermest frem til og var mest ked af at måtte undvære. Så stor er glæden for, at vi i dag kan markere 100 året for grænsedragningen, sagde dronningen under en tale.

Dagen begyndte med karetkørsel over den gamle grænse ved Frederikshøj syd for Kolding.

Her kørte dronningen, kronprinsen og prins Christian over det samme sted, som dronningens farfar, kong Christian X, gjorde det i 1920.

Dengang red kongen på en hvid hest over den gamle grænse, og en lille pige på syv år blev løftet op på hesten til kongen.

Hendes datter, 82-årige Eli Fredskilde, var søndag med til fejringen. Hun overrakte dronning Margrethe en buket blomster.

- Jeg er meget spændt, sagde Eli Fredskilde før overrækkelsen.

Nederlaget i krigen i 1864 betød, at Danmark måtte afstå Sønderjylland.

Det var to folkeafstemninger i februar og marts 1920 i kølvandet på Første Verdenskrig, der afgjorde, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle gå.

Den 15. juni 1920 får Danmark overdraget Sønderjylland af de allierede. Dagen fastsættes senere som den officielle genforeningsdag.

Uden Genforeningen ville byer som Haderslev, Aabenraa og Sønderborg i dag være tyske.

Der er siden grænsedragningen sket meget med relationerne i grænselandet.

Markeringen af 100-året er helt central, for nu er det den unge generation, der skal videreføre arbejdet, sagde dronning Margrethe i sin tale søndag.

- Vi overlader nu grænsen til de unge generationer. Trygt og i tillid til, at de kan følge den udvikling videre, som deres forældre og bedsteforældre begyndte.

- Vi skal i dag fejre Genforeningen. Det er med en oprigtig glæde, der rækker videre og dybere, end man nok havde forestillet sig for 100 år siden. Dengang betegnede grænsen afstanden mellem før og nu. I dag er det en forbindelse mellem naboer og venner. Vi kan se både historien og hinanden i øjnene, sagde dronningen.

Netop den unge generation var også repræsenteret fra kongehuset i form af prins Christian. Og han var da også blevet forberedt af sin farmor.

- Vi har snakket om tingene, talt om, hvad der skal ske, og hvordan man skal opføre sig, og hvordan det skal gøres.

- Det er en sindssygt flot oplevelse. Jeg er meget beæret over at være her, sagde han efter festgudstjeneste i Haderslev.

Også for mange sønderjyder har det stor betydning, at dronningen besøgte landsdelen søndag.

Det har været længe ventet, siger 83-årige Jens Nielsen, der søndag var mødt frem på Dybbøl Banke.

Han er fra Nordals, og hans forældre var i 56 år tyske. Derfor har han på helt nært hold fået fortalt, hvor stor en betydning Genforeningen har haft for folk i landsdelen.

- Det er godt, det bliver markeret ved at mindes 1920 og Genforeningen. Mine forældre var selv tyske i 56 år.

- De var meget glade for, at de skulle tilbage til Danmark. De var faktisk på Fyn omkring folkeafstemningen i 1920, men skyndte sig tilbage til Als, for de skulle stemme sig hjem til Danmark, siger han.

Også 57-årige Henrik Dahl var mødt frem på Dybbøl Banke søndag.

- Det er vigtigt at huske historien. For det er en vigtig del af danmarkshistorien, som vi ikke skal glemme, siger han.

Søndagens besøg fra dronningen bød også på en festgudstjeneste i Haderslev Domkirke, besøg i Aabenraa samt ceremoni på Dybbøl Banke, koncert i Alsion og middag på Kongeskibet Dannebrog i Sønderborg.

Her deltog blandt andet også statsminister Mette Frederiksen (S) med sin mand og det tyske præsidentpar.