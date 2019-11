Under udsendelse af ejendomsskattebilletter for 2020 har borgerne på grund af en menneskelig fejl fået tilsendt et forkert bilag i deres e-boks. Af bilaget fremgår den ene borgers navn, adresse, værdien af hans ejendom samt enkelte oplysninger om et lån til betaling af grundskyld. (Arkivfoto).

Sønderborg-borgers oplysninger delt med resten af kommunen

Sønderborg Kommune har givet borger en gavekurv, efter at borgerens oplysninger ved en fejl er blevet delt.

I Sønderborg Kommune er personlige oplysninger om en enkelt borger ved en fejl blevet delt med kommunens øvrige borgere.

Det oplyser Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Under udsendelse af ejendomsskattebilletter for 2020 har borgerne på grund af en menneskelig fejl fået tilsendt et forkert bilag i deres e-boks.

Af bilaget fremgår den ene borgers navn, adresse, værdien af hans ejendom samt enkelte oplysninger om et lån til betaling af grundskyld. Bilaget skulle have indeholdt en vejledning i blandt andet tilmelding til betalingsservice.

En ejendomsskattebillet er en årlig opgørelse fra kommunen. Den viser, hvor meget der skal betales i skatter og afgifter i det kommende år på den pågældende ejendom.

Sønderborg Kommune har været i kontakt med den pågældende borger. Borgeren har fået en undskyldning, en forklaring og en gavekurv.

- Vi er meget kede af, at det her er sket. Vi konstaterede det her til morgen og har så reageret på det. Vi er rigtig kede af fejlen og beklager det dybt, siger budget- og regnskabschef Brian Bennetsen til Ritzau.

Han fortæller, at kommunen først var i telefonisk kontakt med den pågældende borger for at forklare om hændelsen. Derefter har kommunen været personligt forbi med en gavekurv "som et lille plaster på såret".

- Borgeren var selvfølgelig også lidt træls over det. Men han kunne også forstå, at det er menneskeligt at fejle, siger Brian Bennetsen.

Kommunen har anmeldt hændelsen til Datatilsynet og er nu i gang med at undersøge, hvordan fejlen er sket.

- Vi skal kigge på vores egne procedurer og se, hvad der skal rettes til der, siger Brian Bennetsen.

Sagen bliver håndteret af Sønderborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver, som sikrer dokumentation, anmeldelse til Datatilsynet, og at tilsynets rådgivning og anbefalinger bliver fulgt.