Søn til afdød patient kaldte afdeling for dødsgang

Det gav han udtryk for under et retsmøde ved Retten i Nykøbing Falster, hvor en afdelingssygeplejerske, som arbejdede på den afdeling, hvor kvinden var indlagt, er tiltalt.

Ifølge anklagen undlod sygeplejersken at sørge for, at der blev lavet en tværfaglig plan for plejen af den nu afdøde patient.

Den manglende plan var angiveligt skyld i, at personalet ikke kunne give patienten en sikkerhedsmæssigt forsvarlig behandling, og at deres arbejde ikke blev udført godt nok.

Kvinden døde den 14. februar 2018, da hun blev kvalt i sin sondemad, konkluderer en obduktionsrapport.

Sønnen klagede flere gange til personalet, over at hans mor fik sin sondemad i et for hurtigt tempo, og at hun lå ned i sengen i stedet for at sidde op. Begge dele var skadelig for hendes helbred, mente han.

- Der var ingen lydhørhed fra personalets side. Jeg syntes ikke, at der var nogen dialog, det var mest mundhuggeri.

- Jeg kaldte afdelingen for dødsgangen, sagde han.

Sønnen besøgte moren sammen med sin kæreste, mens hun var indlagt fra den 30. januar til den 14. februar 2018.

Her oplevede de flere gange ifølge sønnen, at hun lå ned i sengen. Derfor måtte de sætte hende op, hvilket forbedrede hendes vejrtrækning, forklarede han.

Sønnens kæreste fortalte under sin afhøring, at han besøgte sin svigermor mindst ti gange under indlæggelsen.

Inden da havde både han og sønnen over for personalet givet udtryk for, at det burde tage cirka 15-20 minutter at give kvinden sondemad.

Det levede personalet ifølge svigersønnen ikke op til. En gang oplevede han det selv under et besøg, hvor en sygeplejerske gav kvinden 100 milliliter sondemad på cirka et minut.

Kvinden skulle ifølge svigersønnen have i alt 300 milliliter sondemad. Altså ville det have taget personalet omkring tre minutter at give al sondemaden, altså cirka 15 minutter kortere end anbefalet, forklarede svigersønnen.

- Jeg bliver gal og smider hende (sygeplejersken) ud. Jeg fik at vide, at hvis jeg var utilfreds med den måde personalet gjorde det på, kunne jeg gøre det selv.

Sønnen og hans kæreste forklarer, at de fik at vide af personalet, at der ikke var tid til at give sondemaden langsomt.

Sønnen har selv arbejdet i hjemmeplejen, mens hans kæreste er uddannet som social - og sundhedsassistent.

Blandt andet derfor var de selv meget opmærksomme på, om deres mor og svigermor fik den rette behandling.

- Jeg synes, at det var på grænsen til en skandale, sagde sønnen.

Sagen ventes at fortsætte torsdag, hvor dele af sundhedspersonalet fra Nykøbing Falster Sygehus skal vidne.

Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf til den tiltalte sygeplejerske.

Der ventes dom 9. marts.