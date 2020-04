Søn skal på psykiatrisk på ubestemt tid for drab på mor

Drengen mister også retten til både at modtage arven fra sin afdøde mor samt forsikringerne i forbindelse med hendes død.

En 16-årig dreng er blevet idømt tidsubestemt anbringelse på en psykiatrisk afdeling ved Retten i Roskilde for sidste sommer at have slået sin mor ihjel med knivstik i deres fælles hjem på Midtsjælland.

Dommerne kom blandt andet frem til denne dom for at undgå lignende lovovertrædelser fra drengens side i fremtiden, lød det.

Anklager Magnus Mølholm havde tidligere ved dagens retsmøde argumenteret for, at den 16-årige netop skulle have en tidsubestemt anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling.

Anklageren pegede blandt andet på, at sønnen havde stukket sin mor med en køkkenkniv med det formål, at hun skulle dø, hvilket drengen også selv har fortalt ved et tidligere grundlovsforhør.

Han omtalte også gerningsvåbnet som værende skærpende.

- Det var en stor, skarp, spids køkkenkniv med en bladlængde på 17 centimeter, som kunne gøre stor skade, sagde Magnus Mølholm.

Han ville således have drengen erklæret skyldig for forsætligt drab på moren.

- Hvis formålet var at skade hende, havde han stoppet det (knivstikkene, red.), efter at hun prøvede at flygte, sagde han.

Dog argumenterede drengens forsvarsadvokat, Stefan Møller Jørgensen, for en behandlingsdom på fem år, da han mente, at en tidsubestemt dom vil betyde en "uafklaret fremtid" for drengen.

- Han er en ung mand, der gerne skal i gang med tilværelsen, der består af uddannelse, arbejde og familie.

- Han er ikke en hærdet forbryder. Han har brug for behandling og omsorg, lød det fra forsvareren.

Drengen er ved en mentalundersøgelse blevet erklæret sindssyg, og var det også højst sandsynligt på gerningstidspunktet, fortalte anklageren.

Han er også diagnosticeret med infantil autisme.

Han har ikke fået den rigtige behandling, men det kunne han få med en behandlingsdom, mente forsvareren.

Den nu dømte 16-årige dreng valgte dog at modtage dommen, fortalte Stefan Møller Jørgensen kort tid efter afsigelsen. Dermed er sagen afsluttet.