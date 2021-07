Søn fængslet for drab på sin mor i Brønderslev

En 54-årig mand, der er sigtet for at have dræbt sin mor i Brønderslev, er blevet varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør i Retten i Hjørring.

Det oplyser Nordjyllands Politi fredag aften klokken 19.50, efter at grundlovsforhøret, der begyndte klokken 18, er slut.

Det var fredag morgen klokken 05.15, at politiet fik en anmeldelse om, at den 75-årige kvinde havde slået hovedet ved et muligt fald. Hun afgik ved døden på sygehuset som følge af sine skader.

Adressen tilhørte sønnen, og han var til stede, da det mulige fald skete, har vicepolitiinspektør og efterforskningsleder ved Nordjyllands Politi Niels Kronborg oplyst til Ekstra Bladet.

Sønnen blev anholdt, og sent fredag eftermiddag oplyste politiet, at han er sigtet for drab.

Han nægter sig skyldig, oplyser senioranklager Lone Lyngsø til mediet Nordjyske.

Hun fortæller også, at han bliver fængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Anklagemyndigheden begærede lukkede døre under grundlovsforhøret, hvilket de også blev. Dermed blev kun sigtelsen læst op for offentligheden.

Ifølge Ekstra Bladet havde den 54-årige ringet til en pårørende for at fortælle om faldet, hvorefter den pårørende ringede 112.

Kvindens mulige fald skulle være sket omkring klokken 04.00 fredag.

Inden grundlovsforhøret oplyste politikommissær Henrik Staal, at man ville kræve manden varetægtsfængslet i fire uger, som det også blev tilfældet.

Her lød det også, at Nordjyllands Politi på daværende tidspunkt ikke kunne oplyse yderligere om sagen på grund af efterforskningsarbejdet.

Politiets videre efterforskning består nu blandt andet i en række afhøringer, retsmedicinske og tekniske undersøgelser samt undersøgelser på adressen i Brønderslev.