Socialrådgivere undrer sig over fokus på aktiveringspligt

Men fokus på aktiveringspligt giver ikke meget mening for Mads Bilstrup, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening.

- Min første tanke er, hvorfor regeringen vil fokusere på aktiveringspligt nu, hvor vi har et arbejdsmarked der i den grad skriger på arbejdskraft, og hvor der er mange ordinære job, siger Mads Bilstrup.

- Så hvorfor skal det være en aktiveringspligt og ikke mere et forsøg på at hjælpe de her kontanthjælpsmodtagere ind i nogle ordinære job?

Som reglerne er i dag, er man som udgangspunkt aktiveringspligtig 37 timer om ugen. Men der er muligheder for at tage individuelle hensyn, siger Mads Bilstrup, og det ser han gerne fortsætte.

- Jeg frygter, at det udspil, der kommer i dag, bliver aktivering for aktiverings skyld. Hvor kontanthjælpsmodtageren kommer ud i den ene virksomhedspraktik efter den anden, som kan være med til i sidste ende at fortrænge ordinære job.

- Jeg vil gerne, at man går ind og kigger på den enkelte kontanthjælpsmodtager og siger, hvad er det for nogle udfordringer du har for at få et ordinært job. Det kan være alt fra danskuddannelse, til opkvalificering og til afhjælpning af helbredsproblemer, siger Mads Bilstrup.

- Men det er klart, at de der er jobparate og ikke har andre problemer end ledighed er selvfølgelig forpligtet til at søge et 37-timers arbejde og tage et 37-timers arbejde, siger han videre.

Er man som kontanthjælpsmodtager ikke aktiv jobsøgende eller nægter at tage et job, bliver man sanktioneret i ens kontanthjælpsydelse.