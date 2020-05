Socialpædagog er dømt for sex med hjerneskadet beboer

En 36-årig mand er idømt et halvt års fængsel for seksuelle forhold med en beboer og en patient. Han anker.

En mandlig socialpædagog er tirsdag blevet idømt fængsel i seks måneder for at have haft seksuelle forhold til en beboer og en patient.

Det har Retten i Randers tirsdag afgjort, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den første person er en 30-årig kvindelig patient, som han var kontaktperson for på en psykiatrisk afdeling i Randers. Det seksuelle forhold blev opdaget, da kvinden fortalte om det til en anden ansat, efter at forholdet var stoppet.

Den 35-årige socialpædagog blev fyret, da sagen blev opdaget, men han blev efterfølgende ansat på et bosted for domsanbragte personer med udviklingshæmning.

I begyndelsen af juni sidste år anmeldte bostedet dog til politiet, at en 29-årig hjerneskadet beboer på stedet havde fortalt, at hun flere gange havde haft anden seksuel omgang end samleje med den 36-årige.

Socialpædagogen har i retten afvist begge kvinders forklaringer, men retten har alligevel kendt ham skyldig i anklagerne mod ham.

Han er også dømt efter en paragraf i straffeloven, som handler om at udnytte en persons sindssygdom eller mentale retardering. Det skulle han have gjort for at opnå andet seksuelt forhold end samleje.

Foruden de seks måneders fængsel er den 36-årige også blevet frakendt retten til at arbejde som pædagog i fire år. Han må i samme periode heller ikke arbejde på steder med personer med psykiske eller mentale handicap.

Sagens anklager, Anna Truelsen, er tilfreds med dommen.

- Selv om han ikke har tvunget kvinderne til noget, så er det en alvorlig sag at misbruge den tillid, som både pårørende og samfund har til, at der bliver passet godt på særligt udsatte borgere.

- Jeg er derfor tilfreds med, at han i længere periode ikke må arbejde inden for det område, siger hun i pressemeddelelsen.

Manden har anket dommen til landsretten.