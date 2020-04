Socialminister vil afsætte ti millioner til ensomme handicappede

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) foreslår at øremærke ti millioner kroner til ensomme handicappede under coronakrisen.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

I en netop gennemført undersøgelse har Ulykkespatientforeningen spurgt 695 mennesker med et handicap, om de oplever mere ufrivillig ensomhed under coronakrisen end normalt. Det svarer 46 procent ja til.

Svaret skal ses i lyset af, at denne gruppe også før coronakrisen var mere tilbøjelig til at opleve ensomhed end resten af befolkningen.

- Coronakrisen har været hård for os alle, men der er ingen tvivl om, at særligt nogle borgere har skullet betale en ekstra høj pris, for at vi kunne bekæmpe smittespredningen, siger Astrid Krag (S).

- Nogle af disse mennesker er selvfølgelig personer med handicap. Derfor gør det stort indtryk på mig, at ensomheden og utrygheden er stor. Både fordi vi som samfund ikke kan tilbyde den hjælp, mange er vant til at få, men også fordi mange sociale aktiviteter er lukket.

På grund af udviklingen vil ministeren derfor foreslå Folketingets partier at vedtage en hjælpepakke, der skal hjælpe borgere med handicap væk fra ensomhed og tilbage til en så normal hverdag som muligt.

Konkret foreslår regeringen at øremærke ti millioner kroner til Danske Handicaporganisationer, der er talerør for 35 handicaporganisationer.

Et samarbejde med de organisationer, der repræsenterer personer med handicap, skal sikre, at de gives den rette hjælp, påpeger ministeren.

Pengene skal bruges til bedre information om smittefare og til at udvikle nye metoder, der skal bekæmpe ensomheden. Det kunne eksempelvis være nye muligheder for digitale sociale arrangementer.

Selv om Danmark har været nedlukket i mere end en måned, afviser ministeren, at hun burde have sat fokus på den mentale sundhed tidligere.

- Man kan sige, at nu er vi kommet igennem første fase, hvor det først og fremmest handlede om at begrænse smittespredning, siger Astrid Krag.

- Så er det klart, at det nu er vigtigt at have mere fokus på den fase, der handler om mental sundhed og trivsel.

Social- og indenrigsministeren indleder mandag forhandlinger med Folketingets partier om ekstra hjælp til udsatte grupper under coronakrisen.