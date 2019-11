Socialminister udelukker dagpenge til prostituerede

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) forklarer i et samråd onsdag, at hun ikke er imod at give prostituerede flere rettigheder. Men arbejdsgruppen skulle stadig lukkes.

Bølgerne går højt i debatten om rettigheder til prostituerede, efter at regeringen har nedlagt en arbejdsgruppe, der siden januar har set på, hvordan prostitueredes vilkår kan forbedres.

- Det handler ikke om, at jeg ikke ønsker at give udsatte rettigheder. Det er en vanvittig fortegnelse at stille det op på den måde.

- Hvis ikke man mener, at der skal være adgang til dagpenge, sygedagpenge og pensionsopsparing, at så ønsker man ikke, at der skal være rettigheder. Det er en uklædelig fordrejning, siger ministeren.

På samrådet mener flere medlemmer af blå blok, at det er en nedsættende måde at argumentere på.

I oktober sagde Astrid Krag, at regeringen vil skrotte arbejdsgruppen med deltagelse af otte ministerier, der blev nedsat under VLAK-regeringen. Siden januar har den undersøgt, hvordan prostitueredes vilkår kan forbedres.

Arbejdsgruppen havde blandt andet til opgave at klarlægge muligheder for at sikre prostitueredes ret til arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge.

Men ministeren vil i stedet have fokus på at hjælpe prostituerede ud af det, der af nogen kaldes verdens ældste erhverv.

- Det argument hører jeg tit, at prostitution altid vil eksistere. Det er meget muligt, men det er ikke ligegyldigt, hvilket omfang prostitution har, når vi ser de problemer, der meget tit følger med af at have været i prostitution.

- Det er et kæmpestort problem, at samfundet ikke leverer andre løsninger til de mennesker, der så må sælge deres krop til sex, siger Astrid Krag.

Når staten opkræver skat af de prostituerede, bør de også sikres rettigheder, mener blå blok. Det passer godt med det socialdemokratiske slogan om, at pligter og rettigheder følges ad, lyder skudsmålet.

Venstre kritiserer, at arbejdsgruppen blev lukket, fordi det kunne have givet en bredere viden, som ikke er funderet i ideologi. Omvendt kritiserer ministeren, at arbejdsgruppens retningslinjer var for liberalistiske.

For nylig indgik regeringen en exitpakke på 55 millioner for prostituerede.