Sociale medier skal tvinges til at fjerne ulovligt indhold

Sociale medier risikerer bøder, hvis ikke tidsfrister for at fjerne ulovlige billeder og videoer overholdes.

Et nyt lovforslag skal sikre, at sociale medier som eksempelvis Facebook, Snapchat og YouTube fjerner ulovlige billeder og videoer inden for 24 timer.

Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) til DR.

- Vi har set alt for mange eksempler på unge piger eller helt almindelige borgere, som oplever, at der bliver delt ulovligt indhold omkring dem på de sociale medier, hvor der ikke er nogen, der tager ansvaret for at få det fjernet igen. Sådan skal det ikke være i Danmark.

- Derfor skal vi have en lov, der nu sikrer, at vi som samfund tager ansvaret, når techgiganterne ikke gør det, siger Kollerup til DR.

Lovforslaget skal blandt andet sikre, at firmaerne bag de sociale medier fjerner eller blokerer ulovligt indhold inden for et døgn. Det kan være børneporno, hævnporno eller terrorrelateret materiale.

Er der tvivl om, hvorvidt indholdet er ulovligt, skal det fjernes inden for syv dage, mens sagen undersøges.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, er ovenud tilfreds med lovforslaget.

- Jeg er glad for, at regeringen endelig har erkendt, at det ikke længere kan gå, at der hersker et wild west på vores sociale medier, som trækker et sort spor af ofre for hævnporno, børneporno, identitetstyveri, terror og andre forbrydelser efter sig.

- Nu giver vi endelig ofrene lidt respekt ved at kunne kræve det krænkende materiale ned, siger Lorentzen i en skriftlig kommentar.

Hos Digitalt Ansvar, der et er videnscenter for digitale krænkelser og digital vold, er der ligeledes glæde.

- Ligeså nemt og hurtigt det er at dele med flere tusinde på nettet, ligeså svært og langsommeligt kan det være at få det fjernet igen.

- Mange ofre lever derfor med, at dybt krænkende indhold, som nøgenbilleder og video, bliver ved med at blive delt på sociale medier, siger Miriam Michaelsen, der er bestyrelsesformand i Digitalt Ansvar, i en skriftlig kommentar til Ritzau.