Socialdemokratiets politiske ordfører går på barsel

En måned efter, at Jeppe Bruus (S) blev udnævnt til politisk ordfører, går han på to måneders barsel.

Socialdemokratiets nyudnævnte politiske ordfører, Jeppe Bruus, går på barsel fra den 19. september og indtil midt i november.

Det oplyser han i en SMS til Ritzau.

Ifølge dagsordenen i Folketingets Udvalget til Valgs Prøvelse indtræder Anne Sina (S) i Folketinget som stedfortræder i perioden.

Hvem der skal vikariere for Jeppe Bruus på posten som politisk ordfører bliver besluttet på et gruppemøde tirsdag i næste uge. Det oplyser Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen.

Jeppe Bruus blev udnævnt til politisk ordfører i midten af august, da daværende politisk ordfører, Jesper Petersen (S), blev udnævnt til uddannelses- og forskningsminister.

- Jeg glæder mig til fortsat at være med til at udvikle politik og samarbejde med resten af partierne i Folketinget.

- Som politisk ordfører står man til rådighed. Både for medierne, men også bredt for samarbejdet i Folketinget. Og det vil jeg selvfølgelig bestræbe mig på at gøre alt for at leve op til.

- Jeg har meget at lære. Og så glæder jeg mig til at diskutere politik, sagde Jeppe Bruus her til Ritzau.

Jeppe Bruus er uddannet Cand.scient.pol. ved Københavns Universitet. Politisk har han haft tillidsposter i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og var stedfortræder i Folketinget af flere omgange fra 2013 til 2016.

Han blev valgt ind ved valget i 2019 i Københavns Omegns Storkreds.

Det er Jeppe Bruus' tredje barn.

Jeppe Bruus' vikar kommer ikke til at kunne sætte fødderne op og slubre kaffe i ro og mag.

Den socialdemokratiske etpartiregering er i gang med at præsentere en stribe reformer, der senere skal forhandles. Den første, Danmark kan mere I, blev præsenteret tidligere på ugen. Flere er på vej.

Samtidigt har regeringen fremlagt sit forslag til finansloven for 2022 og har dermed sat gang nogle af det politiske års vigtigste forhandlinger.

Efteråret byder samtidigt også på blandt andet et længe ventet stort sundhedsudspil fra regeringen, forhandlinger om fængselsområdet, en klimaaftale for landbruget og så har kommissionen, der skal undersøge aflivningen af alle mink, begyndt sit arbejde.