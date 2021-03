Socialdemokratiet vil lade vaccineplan blive i Brostrøms hænder

Det forklarer partiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff, efter Danske Regioner har rejst et ønske om at ændre og forsimple vaccinationskalenderen.

- Vi gør klogt i at lade Sundhedsstyrelsen stå for det og stå for prioriteringen og at finde ud af, hvem der skal have vaccinationen hvornår, og hvordan får vi den bedst mulige sundhedseffekt ud af det, og i sidste ende bekæmper smitten bedst muligt og redder flest muligt menneskeliv, siger han.

Den nuværende vaccinationsplan har 12 grupper. Lige nu er de første seks grupper ved at blive vaccineret. Gruppe syv, otte og ni er tre forskellige aldersgruppe, der tilsammen spænder over 65- til 84-årige.

Herefter kommer der to grupper, inden vaccination af resten af befolkningen påbegyndes.

Den første er gruppe 10, der består af "borgere under 65 år med tilstande som giver øget risiko." Derefter kommer gruppe 11 med personale som varetager samfundskritiske funktioner.

Danske Regioner vil ligesom de praktiserende læger færdiggøre vaccinationerne af gruppe seks og herefter skrotte inddelingerne og vaccinere udelukkende efter alder.

Det har fået patientforeninger for kroniske lidelser såsom gigt og diabetes til at protestere. De frygter, at deres medlemmer vil få en senere vaccine, hvis der udelukkende skæves til alderen.

Umiddelbart deles den bekymring af SF, der mener, at det vil påvirke risikoen ved genåbningen af samfundet, hvis vaccinationen af personer med øget risiko forsinkes.

- Vi baserer samfundets åbning på, at vi får vaccineret dem, der ikke kan tåle at blive syge. Så er der jo ikke nogen, der skal føle sig efterladt på det tidspunkt, siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

Hun vil dog gerne se på, om det kan gøres enklere at afgøre hvem, der hører til i de forskellige grupper.

Ifølge Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, skal alle i særlig risiko skal vaccineres først, men at det herefter kan give god mening at vaccinere ud fra alder.

- Vi diskuterer meget, hvem skal først. Men når vi ser på koordinering og for at få det til at glide hurtigst muligt igennem, så vil det være en god idé at tage alderen som parameter, siger hun.

De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgren, mener, at det vil skabe større forvirring, end det løser, hvis man laver hele vaccineplanen om.

- Den sundhedsfaglige måde at gribe det an på, at hvor man har taget frontpersonale og dem i høj risiko først, er fornuftigt. Og det er fornuftigt at holde fast i, siger han.