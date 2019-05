Socialdemokratiet vil genindføre skatter for at sikre velfærd

Velfærd skal fremover finansieres af flere skatte og afgifter ifølge Socialdemokratiet, der har modtaget kritik for ikke at fremlægge en samlet plan for landets økonomiske fremtid.

- Der er udfordringer for dansk økonomi, men de er håndterbare, hvis vi fører den rigtige økonomiske politik. Velfærden er presset mange steder, der er blevet skåret meget ned, siger formand Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

En del af pengene findes ved at forhøje og genindføre afgifter på ting som telefon, arveafgift og afgift på plastik.

Derudover hentes der en betydelig andel fra det økonomiske råderum, der er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025.

Specifikt vil Socialdemokratiet tilbagerulle bo- og gaveafgiften og skattelettelser for store kapitalindkomster fra 2009.

Partiet vil fastholde skat på fri telefon og internet, forlænge arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiode fra 30 til 40 dage og indføre afgifter på plastik og kemi.

- Vi sender ingen regninger videre til næste generation, så hele udgangspunktet for os er en ansvarlig økonomisk politik, siger Mette Frederiksen.

Af de 37,4 milliarder kroner i planen afsættes 20,5 milliarder kroner til at skabe "tryghed om velfærden".

Størstedelen af de ekstra penge Socialdemokratiet finder, kommer fra et loft over det offentliges brug af konsulenter, tilbagerulninger af skattelettelser samt et "samfundsbidrag" fra den finansielle sektor.

11,5 milliarder kroner skal gå til sundhedsvæsenet, så de flere børn og ældre der ventes fremover, får en værdig pleje.

Derudover afsættes 1,5 milliarder kroner i 2025 til børn og socialpolitik.

- Vi lever heldigvis længere, og dermed kommer der flere ældre i vores samfund. Der kommer flere små børn, og i takt med at vi bliver flere, der har behov for velfærdssamfundet, så er det altafgørende, at den økonomiske politik understøtter at det demografiske træk dækkes af vores økonomi, siger Mette Frederiksen.

Desuden vil partiet indføre et udvidet forsigtighedsprincip, så man ikke indregner usikre virkninger af det, der kaldes dynamiske effekter.

Både S og Venstre har i valgkampen lagt op til, at pengene fra det økonomiske råderum skal gå at fastholde samme service over for borgerne, når der kommer flere plejekrævende ældre og børn i de kommende år.