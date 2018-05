Socialdemokratiet vil føre stram udlændingepolitik med DF og V

Det siger Mette Frederiksen under Folketingets afslutningsdebat.

Her går De Radikales leder, Morten Østergaard, og Alternativets leder, Uffe Elbæk, udenom Socialdemokratiet med et fælles forslag til vedtagelse.

- Udlændingepolitikken skal funderes bredt. Det er hen over midten med Dansk Folkeparti og Venstre, siger Mette Frederiksen.

Hun har skærpet Socialdemokratiets politik, så udlændinge ikke vil kunne søge asyl ved grænsen, men skal kunne sendes til lejre i Nordafrika. Samtidig støtter hun regeringens suspension af at modtage FN-kvoteflygtninge.

- I det nuværende Folketing står vel 75 procent af mandaterne bag den førte udlændingepolitik. Jeg kan ikke forestille mig, at det ser anderledes ud efter et valg, siger Mette Frederiksen:

- Jeg tror, at danskerne ved næste folketingsvalg kommer til at genbekræfte det mandat, der er givet, om at der skal føres en stram udlændingepolitik.

Folketingets mindretal kan ikke kan tvinge flertallet til at ændre udlændingepolitik, påpeger Socialdemokratiets formand.

Morten Østergaard, som er med i mindretallet, afviser symbolpolitik med burkaforbud og sprogtest før skolen.

- Danskerne fortjener et andet valg. Nogen har en anden tilgang. Frikadelle-fatwa og Inger Støjbergs ramadan-snak fylder for meget. De skal vide, at nogen kæmper imod, siger Morten Østergaard.

- Vi er uenige med Dansk Folkeparti. Vi synes, at for mange kappes om at løbe i deres retning.

Spørgsmål: Sætter du en sprække i rød blok, så Mette Frederiksen står svækket?

- Danskerne er utrolig trætte af det Christiansborg-fnidder: At blokkene skal gøres så enige. Ale kan se, at det ikke handler om rød eller blå blok. Hvorfor ikke bare erkende, at der er uenigheder? Man skal stå på mål for sit, mener Morten Østergaard.