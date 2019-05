Socialdemokratiet sætter fokus på tre punkter i valgkampen

Indtil S-formanden er kampklar igen, er det Nicolai Wammen, der fører ordet for Socialdemokratiet. Det sker for eksempel i de partilederrunder, som skal holdes på tv.

Han fastslår, at Socialdemokratiet går til valg på at danne en ét-parti regering, som til gengæld er parat til at forhandle bredt i Folketinget.

- Vi går til valg på en ren socialdemokratisk regering, som kan samle Danmark. Vi synes, at blokpolitikken hører fortiden til, siger Nicolai Wammen.

Socialdemokratiet håber blandt andet på et samarbejde med Dansk Folkeparti fra blå blok, hvis man vinder valget. Men der venter en svær forhandling med de øvrige partier i rød blok først.

Nicolai Wammen fastslår, at Socialdemokratiet især har tre vigtige punkter i valgkampen: Velfærd, klima og udlændinge.

- Socialdemokratiet vil lægge særlig vægt på at sætte velfærd først. Vi har set en regering, der har brugt kræfter på at give skattelettelser og kæmpet for, at dem der tjener mest, skulle have de største lettelser. Nu er tiden kommet til at passe på vores velfærd.

- Vi har nogle sygeplejersker, der løber utroligt stærkt, og der er også meget store udfordringer i vores ældrepleje.

- Vi har nogle unge, som har fået skåret på deres uddannelser. Tiden er kommet til, at vi holder op med at lave besparelser.

For det andet vil udlændingepolitikken være i fokus. Det er formentlig det punkt, som vil give Socialdemokratiet de største problemer med blandt andre Enhedslisten, Alternativet og De Radikale, som ønsker en ny linje. Men det får de ikke, lyder det fra Nicolai Wammen:

- Socialdemokratiet er optaget af at videreføre en stram udlændingepolitik. Der er grænser for, hvor mange vi kan tage imod i Danmark, hvis der skal være en ordentlig integration, og det danske samfund skal kunne hænge sammen. Der er der et stort flertal for i befolkningen og i Folketinget, og det vil Socialdemokratiet stå vagt om.

Det sidste punkt er klimaet, som ifølge en stor Voxmeter-måling for Ritzau er det emne, som flest vælgere - både ældre og unge - bekymrer sig mest om:

- Vi skal have den grønne førertrøje på igen efter en regering, som har lavet en masse tilbageskridt i forhold til klima og miljø, siger Nicolai Wammen.