Socialdemokratiet holder fast i stop for asyl

På et pressemøde fredag eftermiddag fortæller Socialdemokratiet, hvordan partiet vil behandle udlændingepolitikken. Det er i store træk en fastholdelse af tidligere udmeldinger om et stop for asyl, modtagecentre i udlandet og mere hjælp til Afrika.

- Der er ingen tvivl om, at det her politikområde deler danskerne allermest.

- Vi bliver nødt til at have styr på, hvor mange der kommer hertil, også fremmedrettet, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i forbindelse med partiets helhedsplan for dansk udlændingepolitik.

Partiet mener, at det nuværende asylsystem har slået fejl.

Ud over modtagecentre og et stop for spontan asyl i Danmark vil Socialdemokratiet fastholde grænsekontrollen "så længe der er behov", hjemsende afviste asylansøgere og arbejde for en reformering af Schengen-samarbejdet.

For at mindske antallet af migranter og asylansøgere vil Socialdemokratiet øge hjælpen til Afrika markant.

- Vi hjælper bedre ved at målrette vores hjælp til nærområderne.

- Vi vil arbejde for en markant prioritering af Afrika i EU. Så bliver det mere attraktivt at blive i sit eget land end at komme til Europa, siger spidskandidat til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet Jeppe Kofod.