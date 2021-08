Socialdemokratiet har igen medvind hos vælgerne i måling

Socialdemokratiet ser ud til igen at have fået medvind hos vælgerne efter en række meningsmålinger hen over sommeren med faldende opbakning til regeringspartiet.

I juni var partiet nede på 28,4 procent, hvilket var partiets laveste opbakning i en meningsmåling i 15 måneder.

I samtlige af de måneder var coronavirusset mere eller mindre til stede i samfundet, men med de 28,4 procent var partiet tættere på de 25,9 procent af stemmerne, som partiet fik ved Folketingsvalget 5. juni 2019, end på noget andet tidspunkt siden coronavirusset trådte ind i samfundet.

Værd at bemærke i målingen er også, at Kristendemokraterne igen hæver sig over spærregrænsen med en vælgertilslutning på 2,2 procent. Partiet fik i april tilgang af Jens Rohde, der var løsgænger efter at have siddet for både Radikale Venstre og Venstre.

I samme måned fremlagde partiet en 2030-plan, der blandt andet indeholdt et ønske om at hæve topskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget samt afskaffe serviceloftet i kommunerne.

Nye Borgerlige står fortsat til at blive større end Dansk Folkeparti ifølge målingen, men partiet med Pernille Vermund i spidsen har alligevel tabt tilslutning og er gået 0,4 procent ned til 6,0 procent af stemmerne, hvilket giver 11 mandater.

Ser man eksempelvis på april, havde partiet en tilslutning på hele 9,0 procent, der ville betyde, at partiet ved et valg ville få 16 mandater.

Målingen er foretaget lige inden, at Nye Borgelige søndag fremlagde partiets reformplan. Det har derfor ikke haft en indflydelse.

Venstre og Konservative er fortsat meget tætte. Venstre får i målingen en tilslutning på 14,5 procent, mens Konservative står til 13,4.

Skulle målingen teoretisk set blive en realitet, betyder det, at rød blok ville få 99 mandater, mens blå blok ville få 76 ved et Folketingsvalg.

Med til målingen hører, at der er en statistisk usikkerhed. Den maksimale statistiske usikkerhed ligger på 2,8 procentpoint, som gælder for Socialdemokratiet.

Meningsmålingen er gennemført fra 2. til 7. august. 1004 personer over 18 år er blevet spurgt.