Socialdemokratiet går markant frem i ny meningsmåling

Det er 8,1 procentpoint mere, end partiet fik ved valget i 2019. Og 2,6 procentpoint mere end ved en tilsvarende måling for en uge siden.

I en ny meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau står Socialdemokratiet til at få 34 procent af stemmerne, hvis der var valg.

Hvis det var et valgresultatet, ville det være det bedste for partiet i 22 år - 1998 - hvor Socialdemokratiet under Poul Nyrup Rasmussen fik 34,6 procent af stemmerne.

Under den aktuelle krise udløst af coronavirus er regeringspartiet gået betydeligt frem i flere meningsmålinger.

Søndag skrev Altinget, at en undersøgelse foretaget af Epinion viste en voldsom fremgang i antallet af adspurgte, der siger Mette Frederiksen (S) er deres fortrukne statsminister efter et valg.

Fredag viste en meningsmåling foretaget for Ritzau af Voxmeter, at 86,3 procent af de adspurgte mente, at "regeringen har gjort det, der skal til" i forhold til coronakrisen.

Omkring 80 procent svarede, at de har tillid til regeringens håndtering.

Sammenlignet med valget i juni 2019 går det i Voxmeters meningsmåling mest tilbage for Alternativet, der står til 0,8 procent og dermed langt under spærregrænsen.

Målingen indikerer også tilbagegang i forhold til valget for Liberal Alliance, der står til 1,1 procent - ligeledes under spærregrænsen - og for Venstre, der i målingen står til 21,8 procent.

I målingen står rød blok til et markant flertal på 57,1 procent eller 105 mandater i Folketinget.

Meningsmålingen er baseret på telefoninterview med 1064 personer i perioden 23. marts til 5. april. Den maksimale usikkerhed på enkelte partier i målingen er 2,8 procentpoint.