Socialdemokratiet: Venstre ønsker et smalt DR

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets næstformand og medieordfører, Mogens Jensen, efter at Venstre har meldt ud, at DR fremover eksempelvis kan undvære programmer som "Den store bagedyst", "Hammerslag" og "Bonderøven".

DR skal ikke kun være et sted for Kloge Åge.

- Venstre har sendt et signal om, hvad det er for et andet DR, som Venstre gerne vil have.

- Og det er et meget smalt DR, hvor man ikke mener, at DR skal sende de mere brede og folkelige programmer, som retter sig mod et bredere publikum, siger Mogens Jensen.

Snakken om DR ruller for alvor i disse dage. Torsdag præsenterede regeringen sit medieudspil. På tirsdag begynder forhandlingerne om et nyt medieforlig.

Regeringen og Dansk Folkeparti er dog allerede enige om, at DR over fem år skal spare 20 procent.

Venstres medieordfører, Britt Bager, siger til Ritzau, at hendes citater er taget ud af en sammenhæng.

Hun har nævnt de tre programmer som eksempler på indhold, der eksempelvis kunne bringes på TV2 i stedet for på DR. Det er eksempler på, hvor DR kan skære uden at skære på public service, forklarer Britt Bager.

Hun understreger, at det ikke er hende som politiker, som skal afgøre det. Den opgave er op til DR's ledelse.

Både hos DR og Politiken er Britt Bager citeret for at sige, at DR ikke skal vise "Den store bagedyst", "Hammerslag" og "Bonderøven".

Men det er ifølge Britt Bager taget ud af en sammenhæng og ikke retvisende i forhold til diskussionen.

Britt Bager mener, at DR skal koncentrere sig om nyheder, debatprogrammer, dokumentar og børne- og ungeindhold.

Mogens Jensen og Socialdemokratiet vil i forbindelse med DR's besparelser fokusere på, hvor man kan spare i ledelsen og administrationen.

Det bekymrer Mogens Jensen, at besparelserne hos DR blandt andet skal ske ved at lukke to af mediets i alt seks tv-kanaler.

Ifølge Mogens Jensen kan det gå ud over DR Ultra og DR3, som er to kanaler målrettet det unge publikum.

- Det er et stort problem for public service i fremtiden, hvis man ønsker at skære det indhold væk, som retter sig mod børn og unge, siger han.