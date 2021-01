Socialdemokraten Thomas Thors er Bornholms nye borgmester

Socialdemokraten Thomas Thors er mandag aften blevet valgt som ny borgmester på Bornholm. Det skriver Bornholms Tidende.

På posten afløser han Winni Grosbøll, der ved årsskiftet er tiltrådt som direktør i Friluftsrådet efter at have været borgmester siden 2010.

Det var ifølge avisen ventet, at Thomas Thors ville blive ny borgmester.

Allerede da Winni Grosbøll i november annoncerede sin afgang, pegede Socialdemokratiet på Thomas Thors som Grosbølls afløser.

Thors er ifølge TV2 Bornholm 71 år og tidligere borgmester på øen. Fra 1996 og frem til 2003 var han borgmester for Rønne Kommune.

Efter kommunesammenlægningen i 2003 blev han den første borgmester for den nye Bornholms Regionskommune. Han sad på posten ind til 2005.

Efter mandagens møde i kommunalbestyrelsen er hans comeback en realitet. Her var der dog ikke alle, som støttede op om den nye borgmester.

Dansk Folkeparti og Bornholmerlisten stemte imod, da de ikke har den fornødne tillid til Thomas Thors.

Det hænger ifølge Bornholms Tidende sammen med Snorrebakke-sagen.

Sagen handler om muligt embedsmisbrug i forbindelse med et byggeprojekt, hvor det var formålet at samle kommunens byggeadministration på en fælles adresse på Snorrebakken i Rønne.

Tilbage i december valgte Bornholms Politi at lukke sagen. Ifølge avisen vil kommunaldirektøren dog mandag aften på et ekstraordinært møde indstille, at en koncerndirektør fyres.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Kristendemokraterne og Venstre stemte for Thors som ny borgmester. Det var nok til at sikre ham posten.

Det næste kommunalvalg finder sted 16. november.