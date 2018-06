Social- og sundhedsansatte stresser sig syge

Med 70 ledige sosu-stillinger og et stigende antal ældre, der har brug for hjælp i hverdagen, løber de ansatte i hjemmeplejen i Helsingør Kommune så stærkt, at det nu går ud over deres helbred.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- De har så travlt, at de går hjem med en følelse af, at de ikke har præsteret godt nok, og det går ud over deres tanker om dem selv og deres faglighed, fortæller Lene Lindberg, formand for FOA Nordsjælland.

Hun tilføjer, at mange må arbejde over og tage ekstra vagter, for at vagtplanen går op.

For formanden er det stressende arbejdsmiljø en dybt bekymrende udvikling.

Lene Lindberg frygter, at det kan være begyndelsen på en ond spiral, som med tiden kan blive svær at bryde igen.

- Det er allerede nu uhyrligt svært at rekruttere arbejdskraft til branchen, og jeg frygter, at det kan blive endnu sværere i fremtiden. Mange har ikke lyst til at træde ind i en branche, der er så presset, lyder det fra Lene Lindberg.

Hun tilføjer, at Helsingør Kommune gør et godt stykke arbejde for at prøve at rekruttere mere personale. Kommunen supplerer med eksterne vikarer for at kunne yde den rette pleje til kommunens ældre.