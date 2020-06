Snyd ved privat nethandel topper i tal om it-kriminalitet

Samhandelsbedrageri kaldes det. Den slags kriminalitet er omdrejningspunktet i 37 procent af alle anmeldelser til Politiets Landsdækkende Center for It-relateret Økonomisk Kriminalitet.

Snyd mellem private borgere på nettet, eksempelvis ved salg af mobiltelefoner, computere eller tøj, er en af de mest anmeldte former for it-relateret økonomisk kriminalitet hos politiet.

Centret har været i drift i lidt over et år, og tallene er opgjort for 2019.

Det viser nye tal fra Rigspolitiet.

Svindel ved handel med fysiske varer udgør 73 procent af denne type sager.

Men der kan også være tale om sager, hvor personer har snydt ved salg af eksempelvis billetter. Det kan være i forbindelse med festivaler eller koncerter.

Også svindel med udlejning af boliger hører under kategorien. Her topper anmeldelsesraten i månederne op til studiestart i juli og august.

Samhandelsbedrageri rammer primært personer i alderen 20-29 år samt personer i aldersgruppen 40-49 år.

Til gengæld oplever politiet i mindre grad, at personer over 60 år bliver ramt. Det kan skyldes, skriver politiet, at ældre handler sjældnere på nettet.

Tallene kommer som sådan ikke bag på Torben Svarrer, der er ledende politiinspektør og linjechef for Særindsatsenheden under Københavns Politi, hvorunder centret ligger.

Men, siger han, det er vigtigt at være opmærksom, når man handler på nettet.

Kan det lade sig gøre, bør man mødes fysisk med sælger.

- Er uheldet ude, risikerer du at miste dine penge, og de er svære at få igen, når de først er havnet i hænderne på den forkerte. Også selv om gerningsmanden dømmes, siger han i en pressemeddelelse.

Den næstmest anmeldte form for it-relateret økonomisk kriminalitet er misbrug af oplysninger om betalingskort. Denne slags kriminalitet udgør 22 procent af det samlede antal anmeldelser.

På tredjepladsen ligger kreditbedrageri.