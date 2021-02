Snestorm rammer dele af landet og skaber uro på vejene

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler snestorm over Bornholm, Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster de kommende dage.

Der ventes at falde mellem 15 og 30 centimeter sne samt blæst på over ti meter i sekundet, skriver DMI.

Kriteriet for snestorm er opfyldt, når der falder over ti centimeter sne på seks timer, og det blæser mere end ti meter i sekundet.

Disse kriterier ventes at blive opfyldt over den sydøstlige del af landet fra tirsdag formiddag frem til onsdag aften.

De store mængder sne giver trafikale udfordringer i særligt den sydlige del af Danmark, oplyser Lisbeth Nedergaard, pressechef i Falck.

- Vi har haft sindssygt travlt mandag morgen, særligt taget i betragtning af at folk arbejder hjemme. Ved 9-tiden i morges havde der været omkring 300 udkørsler, og det er mange på det tidspunkt, især fordi vi er under nedlukning.

Falck er mandag rykket ud til en del bilister, som er kørt fast i sneen. Der har også været problemer med biler, som ikke vil starte.

- Der er stadig travlt, og det fyger meget, så vi kalder al beredskab ind. Vi håber, at folk lytter til varslingerne og bliver hjemme, hvis det er muligt, siger hun.

Også hos Vejdirektoratet er der kaldt ekstra mandskab ind, fortæller Mette Nedergaard, vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

- I Sønderjylland på Sønderjyske Motorvej og på Sjælland på Sydmotorvejen er der mange uheld, og der er snefygning. Der ligger store driver, så bilerne sidder fast og glider rundt. Det giver nogle udfordringer, siger hun.

Mette Nedergaard opfordrer især til at være opmærksom på åbne strækninger. Selv om sneplovene kører derude, så fyger det hurtigere, end de kan rydde, og det resulterer i uheld, forklarer hun.

- Lyt til, hvad politiet siger. Hvis de opfordrer til at blive hjemme, så gør vi også. Kør i god tid, hold god afstand og vær opmærksom - især i åbne landskaber.

Flere steder i landet advarer politiet om farlige forhold som følge af sne og snefygning.

Det lysner dog sidst på ugen, hvor et højtryk skubber snevejret væk, siger Mette Wagner, DMI's vagtchef.

- Vi får svage vinde, muligheder for at se solen, men fortsat lave temperaturer. Kong Vinter er på besøg og synes, at Danmark er et dejligt sted at være.