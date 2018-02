Snefri eksisterer ikke: Du skal på arbejde

Selv om sneen står meterhøjt, og både bus og tog er aflyst, er reglerne klare: Du skal prøve at tage på arbejde, for der er ikke noget, som hedder snefri.

- Som medarbejdere har vi en forpligtelse til at tage på arbejde, og det skal vi forsøge at gøre så vidt muligt.

- Det betyder, at man ikke bare kan blive hjemme. Man må forsøge at finde andre muligheder for at komme frem, afvente at vejene bliver ryddet eller kæmpe sig frem senere, siger hun.

Vejret kan dog være så slemt, at det viser sig umuligt for dig at komme på arbejde.

I denne situation vil der være tale om lovligt fravær, men arbejdsgiveren kan her trække dig i løn for de timer, som du ikke er på arbejde, forklarer Klara Hoffritz.

Et voldsomt snevejr er mandag og tirsdag rullet ind over Bornholm, og her har flere skoler og Bornholms Kunstmuseum valgt at holde snefri.

I ét tilfælde kan man reelt tale om snefri.

- De arbejdsgivere, som vælger at holde lukket for eksempel på grund af snevejr, har valgt ikke at tage imod arbejdskraften, og de skal betale den løn, som lønmodtagerne har krav på, siger Klara Hoffritz.