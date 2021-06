Snart kan indkøbsturen blive uden mundbind

Men ifølge fagfolk er det forsvarligt at lempe på nogle af mundbindsrestriktionerne. Også før alle voksne danskere har fået tilbudt vaccination mod coronavirus.

Det bør allerede være muligt at gå i supermarkedet uden mundbind fra næste måned, mener Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi på Syddansk Universitet.

- Det første sted, vi kan lægge mundbindene, er i forretninger og supermarkeder, hvor vi går på indkøb.

- Der tror jeg godt, vi kan fjerne dem på denne her side af sommerferien - omkring 1. juli, siger han.

Også på restauranter og barer mener Kolmos, at gående og stående gæster bør slipper for kravet om mundbind, da effekten her er begrænset.

Derimod peger han på, at det vil være klogt at bevare kravet i den offentlige transport, for eksempel i tog og busser, hvor folk sidder tæt.

- I den kollektive transport sidder man tæt gennem længere tid. Derfor tror jeg, vi må se dem fortsætte - i hvert fald sommerferien over, siger han.

Folketingets partier tager onsdag hul på forhandlingerne om, hvornår restriktioner som mundbind og coronapas skal udfases.

Et stort flertal af partierne mener, at de lave smittetal, og at flere er vaccineret, baner vej for, at restriktionerne kan lempes.

I en tidligere rammeaftale hedder det, at mundbindet senest skal udfases, når alle danskere over 16 år har fået tilbudt en vaccination.

Det sker ifølge vaccinationskalenderen i midten af september. Men både Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har åbnet for, at mundbindet kan være fortid, måske allerede inden sommerferien.

På Aalborg Universitetshospital er Henrik Nielsen professor og overlæge. Han er også af den overbevisning, at det er tid til at se på en udfasning af mundbindet fra næste måned.

- Så kan der være overvejelser om, hvorvidt der midlertidigt på nogle afgrænsede områder - sogne eller kommuner - kan være behov for at stramme igen.

- Men som generelt princip tror jeg, vi kan udfase det i løbet af sommeren på nær i offentlige transportmidler, siger han.

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, peger på, at testindsatsen, muligheden for lokale nedlukninger og undgåelse af store forsamlinger, er de tre centrale våben for at holde epidemien stangen.

Inden for "det smittemæssige råderum" er der derfor plads til at lempe på andre restriktioner, mener han.

Men han vil lade det være op til politikerne, om reglerne for mundbind skal lempes, eller om der skal ses mod andre restriktioner.

- Det er lidt et spørgsmål om, hvor vi har mest behov for at slække på vores restriktioner.

- Om det skal være mundbind eller nogle af de andre ting, vi taler om - lidt længere åbningstid på barer og værtshuse eller mere fremmøde på kontorer og arbejdspladser, siger han.