I fremtiden skal du kunne tilvælge en klimavenlig håndværker. Hos tjenesten Håndværker.dk vil de gøre det til et valg på linje med, når du vælger at købe økologi i supermarkedet. (Arkivfoto)

Snart kan du vælge en klimavenlig håndværker

Hvis du skal have lavet badeværelse, så indhenter du nok et par tilbud på at få lavet projektet.

Og så kan du sammenligne, hvad det skal koste forskellige steder.

Men i et af tilbuddene kan du måske også komme til at se, hvad det koster i CO2. Og når du ringer til håndværkeren, giver han også lige et grønt råd med på vejen om, hvordan du med en lille ekstra indsats kan spare på vandet i det lange løb.