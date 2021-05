Snart gives de første skud tilvalgsvacciner

Både Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin har kritiseret tilvalgsordningen. Selv om der er lavet en vejledning, mener Lægeforeningen, at det kan være dilemmafyldt som læge at skulle tage stilling til, hvorvidt der er et lægefagligt grundlag for at ordinere vaccinerne. (Arkivfoto).

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix