Snart bliver toiletbesøg en del af coronabekæmpelsen

Smitteopsporingen af coronavirus skifter gear i Danmark og kommer ind på landets toiletter. Bogstavelig talt.

Torsdag eftermiddag har et flertal i Folketinget stemt for et lovforslag, så myndigheder - herunder Statens Serum Institut (SSI) og kommuner - fra 1. juli via spildevandet kan overvåge smitsomme sygdomme.

Der er tale om en ændring af epidemiloven.

Metoden med test af spildevand er allerede kendt fra flere andre lande.

Ved spildevandstest kan man opdage coronasmitte, inden symptomerne kommer hos en person. Dermed kan metoden bruges til at forudse et smitteudbrud i et bestemt område af landet.

Til gengæld er testmetoden ikke lige så sikker som normal screening af mennesker.

Via spildevandet kan man altså ikke konkludere, hvilken konkret person der er smittet. Spildevandstest bliver blandt andet brugt i Storbritannien og Sverige.

Test af spildevandet er blevet afprøvet på forsøgsbasis forskellige steder i Danmark i de seneste måneder. Eksempelvis på Bornholm.

Her fandt genåbningen af samfundet sted hurtigere end i andre dele af landet. Der er også foretaget test i hovedstadsområdet.

Erfaringerne fra Bornholm tidligere i år viste ifølge SSI et "nogenlunde" sammenfald mellem forekomst af smitte i spildevandet og positive coronatest hos beboere.

Efter måneder med nogle af landets højeste smittetryk fik Ishøj Kommune nedbragt smitten markant. Og det skete ved at teste spildevandet for coronavirus. Det sagde borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten) tidligere på måneden.

Han henviste til, at man i kommunen var begyndt at teste spildevandet to til tre gange om ugen.

- Da det var rigtigt kørt ind, var det dét, der gjorde forskellen, sagde han.

Der er med loven sikret hjemmel til, at kommunerne kan tage initiativ til at foretage lokal overvågning af spildevand i samarbejde med eksterne aktører. Det kan være spildevandsforsyningsselskaber.

Ifølge Ole Bjørstorp har Ishøj Kommune eksempelvis besluttet at gøre overvågning via spildevandet til en fast del af kommunens indsats mod coronavirus indtil efter sommer.

Af partierne i Folketinget stemte Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative og Liberal Alliance for loven. Nye Borgerlige stemte hverken for eller imod.