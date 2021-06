Smukfest genopstår som Småfest med fem endagsarrangementer

Festivalen skulle være afholdt fra 4. til 8. august, men den måtte aflyses tidligere på året på grund af coronarestriktioner, hvor også langt de fleste andre festivaler måtte aflyse.

Dengang annoncerede Smukfest, at den ville undersøge mulighederne for at afholde et alternativt arrangement under de gældende retningslinjer.

Nu kan det lade sig gøre for festivalen at afholde endagsarrangementer under navnet Småfest, hvor der er plads til 1000 gæster om dagen. Billetterne koster mellem 595-695 kroner.

Festivalen har blandt andre en række store danske navne på plakaten, herunder Suspekt, Jung, Aqua, Scarlet Pleasure og Dizzy Mizz Lizzy.