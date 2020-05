Smuglede våben ind til bandefigur: Troede det var telefoner

Da en 17-årig dreng i november 2019 gik ind på en retspsykiatrisk afdeling, troede han, at han var ved at smugle telefoner ind til en indsat.

Men så snart han kom ind i besøgslokalet på afdelingen på Slagelse Sygehus, tog det hele en drejning, forklarer den i dag 18-årige mand torsdag ved Retten i Næstved.

- Han (den indsatte, red.) kommer ind i lokalet, og der blev gravet i kagen. Jeg troede, der skulle komme tre telefoner frem af kagen, men der kom to pistoler frem, siger han.

Den 18-årige og fem andre mænd er tiltalt for at have hjulpet den indsatte - et ledende bandemedlem i grupperingen NNV i København - med at bryde ud.

Men det benægter han. Han kender slet ikke det 24-årige bandemedlem, som lykkedes med at flygte fra den afdeling i Slagelse, forklarer manden.

- Jeg havde aldrig set ham før, siger han.

Den 18-årige er blevet involveret af ukendte gerningsmænd, som med en falsk profil på en krypteret app viste interesse for hans tøjmærke. De ville mødes med ham, fortæller han.

- Jeg troede, vi skulle snakke om mit tøjmærke. Jeg var ved at lede efter noget specielt stof, siger han.

Han mødes med maskerede personer et sted på Amager, men de vil hverken sælge stof eller købe tøj.

I stedet har de et tilbud til ham: smugl denne bradepandekage ind til den 24-årige, og så får du 10.000 kroner samt 25-50 nye kunder til dit tøjmærke.

Han siger ja, fordi det drejer sig om telefoner. Havde han vidst, det var våben til en befrielsesaktion, havde han aldrig indvilget, pointerer han.

Derfor bliver han også chokeret, da han er på besøg på den psykiatriske afdeling, og våbnene kommer til syne fra kagen.

- Så blev jeg bange. Jeg gik i chok og trak gardinerne i lokalet for, så ingen kunne se ind, siger han.

Han ser den 24-årige bandeperson tage det ene våben og forlade lokalet. Her forstår han, at der er en flugt i gang, og han frygter, at politiet vil komme og skyde dem.

Derfor vælger han at tage det andet våben og følger efter ud på gangen, forklarer han i retten.

Den 24-årige bandefigur lykkes med at undslippe, men bliver i januar anholdt efter to måneder på flugt.

Torsdag begyndte en retssag mod bandemedlemmet og seks andre mænd, der er tiltalt for i fællesskab at have udtænkt eller udført flugtaktionen. Der ventes dom i sagen 20. maj.