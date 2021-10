Sms antyder regeringen blev advaret om manglende minkhjemmel

Fredag kom en sms-udveksling mellem to embedsmænd, fra dagene efter at beslutningen blev taget, frem.

Minkkommission har fredag muligvis fået et blik ind i, hvad den kan vente sig, når et af de centrale spørgsmål i minkforløbet skal besvaret: Vidste regeringen, at der ikke var lovgrundlag til at aflive alle mink, da den besluttede det?

Her fremgår det, at Tejs Binderup, der var afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet, mente, at regeringen blev advaret om, at der manglede hjemmel til at aflive alle mink. Det skulle være sket i materialet til mødet.

Beslutningen om at aflive alle mink blev truffet om aftenen 3. november på et møde i regeringens koordinationsudvalg. Her sidder en gruppe topministre, herunder statsminister Mette Frederiksen (S).

Forud for det møde blev relevante myndigheder bedt om at forberede notater og andet materiale om forskellige mulige beslutninger.

4. november annoncerede regeringen beslutningen. I dagene herefter begynder interessen at rette sig mod, hvorvidt der er hjemmel - altså grundlag i loven - til, at myndighederne kan kræve alle mink aflivet.

Et opslag på Twitter fra den konservative politiker Rasmus Jarlov fik Line Nørbæk, der arbejdede i Erhvervsministeriet, til i privat regi at sende en sms til Tejs Binderup, der arbejdede i Miljø- og Fødevareministeriet.

Her spørger hun, om det er korrekt, at der mangler hjemmel. Det bekræfter Tejs Binderup, der også nævner, at der mangler hjemmel til at udbetale kompensation.

- Og det vidste regeringen også godt. Vi havde skrevet i KU-sagen, at vi ikke mente, at der var hjemmel, svarer han.

KU-sagen er en henvisning til det materiale, der blev lavet forud for mødet i regeringens koordinationsudvalg.

Det indikerer, at Tejs Binderup 8. november er af den opfattelse, at der 3. november foreligger materiale for regeringen, som oplyser, at der ikke er hjemmel på det tidspunkt til at aflive alle mink.

Alligevel annoncerer regeringen aflivningen 4. november på et pressemøde, uden at der præsenteres planer for hastelovgivning til at skabe et lovgrundlag.

Tejs Binderup blev torsdag afhørt, men afhøringen nåede ikke længere end til forløbet op til slutningen af september. Derfor skal Tejs Binderup genafhøres 6. november.

Dermed har kommissionen i sine afhøringer ikke gennemgået, hvad han eller andre i Miljø- og Fødevareministeriet har leveret forud for mødet i koordinationsudvalget 3. november.

Ej heller hvilket materiale Tejs Binderup henviser til i sin sms til Line Nørbæk.

Da deltagerne på mødet i koordinationsudvalget heller ikke er afhørt, vides det heller ikke, hvordan det materiale er blevet behandlet.