Smittetrykket falder til 0,7 i genåbningen

Mandag har blandt andet landets storcentre slået dørene op for kunder, efter at de har været lukket i omkring to måneder. At de får lov til at åbne er et led i Folketingets aftale om en fase 2, der betyder, at forskellige dele af samfundet får lov til at åbne i forskellige tempi. Statens Serum Institut forventer, at smittetrykket kan stige under fase 2, mens det er faldet under fase 1, oplyser instituttet mandag. (Arkivfoto)

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix