Smittetal under 500 betrygger lektor: Tegnene er gode

Han er også lektor i eksperimentel partikelfysik ved Niels Bohr Instituttet.

- Tallene er ikke eksploderet.

- Der er ikke noget i de her tal, der tyder på, at vi lige pludseligt ser en voldsom eksponentiel kurve op, så det er dejligt. Det er betryggende. Det gør mig glad, siger han.

De nyeste smittetilfælde er fundet via 118.000 PCR-test i det offentlige. Det er det laveste antal test de seneste knap to uger.

Andelen af smittede - positivprocenten - er på 0,36, hvilket er nogenlunde på niveau med den seneste måned.

Ser man over de forgangne uger, har både antallet af nye smittede, positivprocenten og antallet af indlagte ligget forholdsvist stabilt.

Det er dog ikke ensbetydende med, at epidemien er helt under kontrol, vurderer Troels Petersen.

- Det kan man ikke føle sig sikker på, nej, men umiddelbart synes jeg, tegnene er gode, siger han.

Han henviser blandt andet til, at en række butikker blev genåbnet i sidste uge, ligesom skoleelever i nogle dele af landet fik lov at vende tilbage til klasselokalerne.

Effekten af den genåbning kendes ikke endnu, påpeger Troels Petersen.

Han vil vente mindst en uge endnu, før han vil vurdere, om der er plads til yderligere genåbning.

Det kan nemlig være et problem, hvis der åbnes mere nu, og man så senere på ugen kan aflæse i smittetallene, at de genåbnede forretninger fører til stor smittestigning, mener han.

- Så vil det være den sikre måde at miste kontrollen igen. Og når vi får høje smittetal, ved vi, at der allerede er mange, der har smittet videre, så det er en kurve, vi ikke kan standse med det samme, siger Troels Petersen.

I tillæg til PCR-testene, der regnes som de mest pålidelige, er der kommet svar på 47.036 lyntest foretaget hos private udbydere. 209 af dem er positive.

Man ved ikke, hvor stor en andel der både har fået taget en positiv lyntest og en PCR-test. Derfor kan smittetallene for de to testtyper ikke lægges sammen.

På landets hospitaler er antallet af indlagte med coronavirus det seneste døgn steget med 10 til 234.

Tallet for indlagte skal læses med det forbehold, at der normalt bliver udskrevet færre patienter i weekenderne, da der er mindre personale til at tage imod ude i kommunerne.

Da tallene for indlæggelser er trukket mandag morgen, vil man typisk først se et mere præcist billede på udviklingen i indlæggelserne i den opgørelse, som kommer tirsdag.

Der er siden søndag registreret to nye dødsfald. Dermed er der samlet 2381 dødsfald med coronavirus i Danmark det seneste år.

I forhold til vacciner har Danmark krydset en mindre milepæl, da antallet af færdigvaccinerede danskere har krydset 200.000.

Samlet har 203.516 personer fået begge stik. Det svarer til 3,5 procent af befolkningen.

539.710 personer fået første stik. Det svarer til 9,2 procent af befolkningen.