Smittetal på sjællandsk friskole er firdoblet på et døgn

Antallet af smittede med coronavirus på Lille Egede Friskole i Boeslunde på Sjælland er firdoblet på et enkelt døgn.

Det skriver TV2 Øst.

Tirsdag var der i alt konstateret seks smittetilfælde på skolen. Det gjaldt tre elever og tre lærere.

Onsdag er tallet steget til 25. Samlet set er 18 elever og 7 medarbejdere nu testet positive for virusset.

- Det går ikke så godt, må man sige. Det er gået stærkt, for det er inden for ganske få dage, hvor smitten er hoppet mellem flere, kan vi se, siger skoleleder Lars Jacobsen til TV 2 Øst.

- Den, der bragte det ind, har ikke haft kontakt med de sidste, der er smittet. Det er godt nok gået stærkt.

Alle medarbejdere og elever på skolen skal testes som følge af virusudbruddet.

Det menes at være en lærer, der er kilde til udbruddet på skolen.

Han var til konfirmationsfest i København for to uger siden, og i sidste uge oplevede han under et personalemøde det første symptom på covid-19 i form af træthed.

Symptomerne tog til om aftenen, hvorfor læreren meldte sig syg og blev testet.

Det medførte, at de klasser, som læreren havde haft kontakt til, blev hjemsendt. Efterfølgende er resten af skolens elever og medarbejdere også blevet hjemsendt.

Ingen elever eller medarbejdere får lov at vende tilbage til skolen, før de kan fremvise en negativ coronatest, oplyser skolelederen til TV2 Øst.

Lille Egede Friskole ligger i Slagelse Kommune. I kommunen er også en lærer på Forlev Friskole i Vemmelev blevet testet positiv, hvorfor flere klasser har været hjemsendt. Der har dog ikke været flere bekræftede smittetilfælde.

Kommunen har den seneste uge haft 41 bekræftede smittetilfælde ifølge en opgørelse fra Statens Serum Institut.

Det betyder, at kommunen har registeret 52 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.