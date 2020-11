Undersøgelsen fra Forbrugerrådet Tænk viser, at over halvdelen af de adspurgte mener, at risikoen for at blive smittet med smitsomme sygdomme i den kollektive transport er høj. (Arkivfoto)

Smitterisikoen i bussen bekymrer flertallet

Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænks Passagerpulsen, som har spurgt over 2600 danskere. De har svaret mellem den 24. august og 14. september, hvor der netop var indført krav om mundbind i offentlig transport over hele landet.

Når danskerne sætter sig til rette i bussædet eller stiger ind i toget, er det med en vis portion uro for at blive smittet med en smitsom sygdom.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her