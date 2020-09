London har normalt været på toppen over populære rejsemål fra de danske lufthavne. På grund af stigende smitte står ikke-nødvendige rejser til at blive frarådet til landet. (Arkivfoto)

Smitten stiger i Storbritannien - rejser kan blive frarådet

Storbritannien krydser grænsen for, hvor mange smittede Udenrigsministeriet tillader for at anbefale rejser.