Smitten stiger i Italien - rejser kan blive frarådet

Italien krydser grænsen for, hvor mange smittede Udenrigsministeriet tillader for at anbefale rejser.

Italien er på vej til at komme på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til.

Landet har de seneste to uger i gennemsnit haft 31,1 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser til et land, hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen. En ikke-nødvendig rejse er for eksempel en turistrejse.

Mange steder i Europa stiger smitten med coronavirus, og i Italien har man valgt at indføre et landsdækkende påbud om at bære mundbind udendørs.

- Kampen er ikke slut endnu. Vi bliver nødt til at forblive på et højt alarmniveau de kommende uger og måneder, sagde Italiens premierminister, Giuseppe Conto, på et pressemøde tirsdag.

Fredag steg frygten for en såkaldt anden coronabølge yderligere, da landet registrerede flere end 5000 nye smittede over ét døgn. Hvilket var omkring 1000 flere end opgørelsen torsdag.

- Vi er under ekstremt pres, lød det efterfølgende fra en rådgiver for den italienske regering fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ud over Italien risikerer også Polen at komme med på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Landet har de seneste to uger haft 42,05 smittede per 100.000 indbyggere.

Bulgarien er med 28,9 smittetilfælde per 100.000 indbyggere tæt på at krydse grænsen.

De danske myndigheder opdaterer rejsevejledningerne hver torsdag klokken 16, og dermed kan der stadig nå at ske ændringer inden da.

Ved den seneste opdatering torsdag blev 8 af Sveriges 21 regioner samt miniputstaten San Marino føjet til listen over ikke-nødvendige rejsemål. Alle steder skyldtes det stigende smitte.

I øjeblikket frarådes rejser til hele verden med undtagelse af Polen, Italien, Bulgarien, Grækenland, Cypern, Liechtenstein, Norge, Tyskland og 13 svenske regioner.