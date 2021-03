Smitten sker derhjemme - ikke i toget eller supermarkedet

Den største risiko for at blive smittet med coronavirus findes i din nære omgangskreds.

Faktisk svarede hele 69 procent af studiets adspurgte, at det var i disse sammenhænge, at de selv mente, de var blevet smittet.

27 procent af dem svarede, at de regnede med, at de var blevet smittet på arbejdspladsen, mens 23 procent formodede, at de var blevet smittet i hjemmet. 19 procent mente, at de var blevet smittet af et nært bekendtskab.

Maria Lendorf, som er afdelingslæge ved Nordsjællands Hospital og projektleder på forskningsprojektet, hæfter sig ved opdagelsen af, at der ikke er øget risiko for at blive smittet i toget eller i supermarkedet.

- Det var lidt overraskende, at vi ikke fandt nogen øget risiko for smitte, hvis man tager offentlig transport eller går i dagligvarebutikker, siger hun.

Det hører dog med til undersøgelsen, at den er foretaget i en tid, hvor der var blevet indført et krav om brug af mundbind disse steder.

Ikke desto mindre mener Maria Lendorf, at forskningen viser, at regeringens tiltag i det store og hele virker.

- Vi har spurgt om borgerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand, undgå håndtryk og blive mere hjemme. De borgere, der siger ja, kan vi se har en lavere risiko for blive testet positive, siger hun.

Studiet viser desuden, at der er nogle erhvervsgrupper, der er i langt højere risiko for at blive smittet. Det gælder naturligvis sundhedspersonale, men også studerende og ansatte på skoler og institutioner var mere udsat for smitte.

Studiet er lavet på baggrund af et spørgeskema, der er blevet sendt ud til 255.000 mennesker i perioden 11. oktober til 13. december. Af dem har cirka 90.000 svaret, og blandt dem var i alt 25.000 blevet testet positive for coronavirus.