Smitten blandt plejehjemsbeboere falder efter revaccination

Da man gik i gang med at uddele et tredje vaccinationsstik mod corona var der 45 smittede blandt disse borgere. I sidste uge bekræftede man blot fire tilfælde, fremgår det.

Faldet er "formentlig" et resultat af, at 94 procent af plejehjemsbeboerne har modtaget det tredje stik mod corona, skriver ministeriet.

Revaccinationen blev påbegyndt på anbefaling af Sundhedsstyrelsen.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er det vigtigt, at der bliver slået ring om de sårbare ældre på plejehjemmene.

- Plejehjemsbeboerne er en af de mest udsatte grupper i forhold til covid-19. Det er derfor betryggende at se, at revaccination for denne gruppe ser ud til at virke efter hensigten, siger han i pressemeddelelsen.

Men arbejdet med at få uddelt tredje stik til samfundets mest sårbare er ikke færdigt endnu.

- Der er også andre sårbare i Danmark, der har brug for ekstra beskyttelse. Derfor er vi i fuld gang med at revaccinere personer med stærkt svækket immunforsvar, siger han.

Onsdag oplyste Sundhedsstyrelsen, at alle borgere over 85 år nu er blevet inviteret til at blive revaccineret.

- Hvis en borger ikke har mulighed for selv at komme til vaccinationsstedet, kan der være mulighed for at få hjælp fra kommunen, sagde Bolette Søborg, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen, onsdag.

- Det vil være borgere, der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tilbudt hjælp til transport fra kommunen.

I torsdagens pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet understreger Heunicke, at regeringen planlægger, at alle skal revaccineres på et tidspunkt.