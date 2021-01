Smitsom britisk virusvariant fundet hos i alt 134 danskere

Den nye og mere smitsomme virusvariant B117, der stammer fra England, er nu registreret hos i alt 134 personer i Danmark.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en skriftlig kommentar.

2. januar viste tal fra Statens Serum Institut (SSI), at 86 personer har været smittet med den nye mutation. Nu er tallet oppe på 134.

Men det reelle antal smittede forventes at være cirka otte gange højere, lyder det.

- Cluster B117 gemmer sig under de daglige smittetal, og vi forventer, at den vil blive dominerende i midten af februar. Det betyder, at vi vil få en epidemi med en mere smitsom virus.

- Cluster B117 har med de seneste udregninger for Danmark vist sig at være 70 procent mere smitsom, end de virusvarianter vi kender, siger Heunicke.

Antallet af smittede med den britiske variant er fundet ved en sekventering af positive danske prøver i perioden fra 14. november til 2. januar.

I den periode blev 14.753 prøver sekventeret, og i dem blev B117 fundet i 0,9 procent, oplyser SSI i en pressemeddelelse lørdag.

SSI vil i den kommende tid skærpe overvågningen af den nye virusvariant ved at tjekke endnu flere coronatest for mutationen.

En ny pcr-test skal være med til at screene alle positive prøver for den nye mutation fra den kommende uge, oplyser SSI.

SSI understreger, at undersøgelser ikke tyder på, at B117 er "mere eller mindre sygdomsfremkaldende end andre virusstammer".

Sundhedsministeren opfordrer danskerne til at være ekstra opmærksomme på at overholde anbefalinger og restriktioner i den kommende tid på grund af virusvarianten.

- Det er et kapløb mellem den nye mutation og vaccinerne, som vi står midt i. Det kapløb skal vi vinde.

- Det kræver noget af os alle sammen. Derfor er det så vigtigt, at vi ikke slækker på restriktionerne, når smittekurverne begynder at falde, for de vil stige igen, når cluster B117 bliver den dominerende virusvariant, siger han.

Virusvarianten er i England blevet vurderet til at være 50 til 74 procent mere smitsom end de allerede kendte virusvarianter.

Derfor har man i England indført flere restriktioner for at inddæmme smitte.

Flere lande har også lukket for indrejsende fra Storbritannien - herunder Danmark.

Virusvarianten blev først opdaget i England, men er siden blevet fundet i flere andre lande. Det gælder eksempelvis Sverige, Norge, Tyskland og Frankrig.