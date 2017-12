Smileyordning skal forbedre velfærd for hunde

En ny smileyordning skal sørge for, at flere hunde logrer lykkeligt med halen i fremtiden.

Forslaget er fremsat af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Han håber, at det giver hundekenneler og -pensioner grund til at opretholde ordentlige forhold for hundene.

- Jeg er sikker på, at forbrugerne vil vælge den hundekennel, som har en glad smiley og glade hunde, frem for en lyssky hundehandler, der ikke tager sig ordentligt af sine hunde, siger han i en pressemeddelelse.

- Det skal ikke kunne betale sig at se stort på hundenes ve og vel.

Den nye ordning vil minde om den, som man kender fra blandt andet restauranter.

Altså vil alle hundekenneler, -internater og -pensioner få tildelt en smiley, der viser, om de overholder de gældende regler. Ordningen vil dog ikke gælde små hundeopdræt, da det kun skal gælde for erhvervsmæssige hundeforhold.

I forbindelse med ændringen af loven vil der være en årlig kontrol fra Fødevarestyrelsen, så forbrugerne er sikret en aktuel vurdering af hundekennelen.

- Vi skruer op for kontrollen, så der er ekstra god grund til at rette ind og følge reglerne. Hvad enten man er ude for at købe en lille hvalp, eller man afleverer sin hund i en pension, skal man kunne føle sig sikker på, at man handler med et sted, som behandler dyrene ordentligt, siger Esben Lunde Larsen.