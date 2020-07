Smertestillende til børn kan atter købes i supermarkeder

Smertestillende medicin til børn kan atter købes i kiosker, supermarkeder og andre butikker, der har tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fra marts og indtil mandag 13. juli har medicinen ellers kun kunnet købes på apoteker, og i en del af perioden krævede det en recept at få fat i den flydende paracetamol til børn.

Det var for at sikre, at der var nok af smertemedicinen under coronaudbruddet.

I midten af juni blev det muligt igen at købe den flydende, smertestillende medicin uden recept, og fremover slipper forældre for at skulle på apoteket for at få smertemedicinen til deres børn.

Det er både flydende paracetamol og paracetamol som stikpiller til børn, der igen bliver at finde på hylderne i kiosker og supermarkeder.