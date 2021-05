Små virksomheder vil hellere have oplevelsesfradrag end tilskud

- Vi synes, det er en god intention at støtte virksomheder, som er hårdt prøvet inden for eksempelvis oplevelsesøkonomien.

- Men vi frygter samtidig, at det bliver et politisk figenblad til at fjerne de generelle hjælpepakker, siger Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVdanmark.

Fra juni forsvinder en række hjælpepakker. Derfor har regeringen torsdag foreslået en sommerpakke, der ligesom sidste år skal stimulere dele af dansk økonomi.

Jakob Brandt mener, at der skal være hjælpepakker, så længe der stadig er coronarestriktioner.

- Anderledes kan det ikke være. Før virksomheder får mulighed for at drive deres forretning på frie vilkår, før kan man ikke fjerne kompensation, siger han.

I regeringens sommerpakke foreslås det at afsætte 300 millioner kroner til nedsat eller gratis entré på for eksempel museer.

Dertil skal det være muligt at søge tilskud fra en pulje på 50 millioner kroner på op til 50.000 kroner, hvis man har restauration i en af de fire største byer i landet.

Jakob Brandt påpeger, at virksomhederne langt hellere vil have, at bliver åbnet for udenlandske turister end at få et tilskud på 50.000 kroner.

Han fremhæver også en anden løsning som hjælp til industrien.

- Vi ser hellere, at man giver danskerne et oplevelsesfradrag, så de selv vælger, hvilke oplevelser de gerne vil have til sommer, siger Jakob Brandt.

Fradraget skulle fungere på samme måde som håndværkerfradraget.

- Når du har nogle regninger, kan du vedlægge det din skat og få et fradrag for at have udgifter inden for oplevelsesindustrien, siger han.

Hovedparten af sommerpakken finansieres af regeringens "krigskasse" på 9,2 milliarder kroner, som blev afsat på finansloven for i år.

Folketingets partier indkaldes til forhandlinger om pakken samt udfasning af de generelle hjælpepakker.